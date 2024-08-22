نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسيطر على بلدة جديدة شرق أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت روسيا اليوم الخميس، السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية، التي طلب من سكانها الإخلاء مع اقتراب القوات الروسية التي باتت على مسافة 10 كيلومترات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، "بفضل التحركات الناجحة لتجمع قوات الوسط تم تحرير بلدة ميجوفيه".

وواصل الجيش الروسي تقدمه في الأسابيع الأخيرة في هذا القطاع من الجبهة حيث سيطر على قرية تلو الأخرى، مهددًا مدينة بوكروفسك البالغ عدد سكانها 53 ألف نسمة.

ويؤشر هذا التقدم إلى الضغط الروسي المستمر على الجبهة الشرقية، رغم التقدم غير المسبوق للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية منذ السادس من أغسطس.

وبينما تتركز الأنظار على هذا الهجوم، تستمر المعارك في حوض دونباس الأوكراني حيث الأفضلية للجيش الروسي الأكبر عديدًا والأفضل تجهيزًا في مواجهة القوات الأوكرانية.

ويبدو في الوقت الراهن أن الهجوم داخل روسيا لم يسمح بتخفيف الضغط الروسي على بوكروفسك مثلما كانت تأمل السلطات الأوكرانية.

وتقع مدينة بوكروفسك عند طريق مهم يؤدي إلى المعقلين الأوكرانيين تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا.