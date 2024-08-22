نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تحذر من هجمات روسية في يوم استقلال أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفارة الأمريكية في كييف إن هناك خطرًا متزايدًا من هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيرة على أنحاء أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي تتأهب فيه البلاد للاحتفال يوم السبت بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن روسيا أطلقت 9600 صاروخ و14 ألف طائرة مسيرة خلال هجماتها على أوكرانيا منذ بداية غزوها الشامل في فبراير 2022.

وقالت السفارة الأمريكية في كييف "تتوقع السفارة أن هناك خطرًا متزايدًا خلال الأيام القليلة المقبلة ومطلع الأسبوع من هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ على أنحاء أوكرانيا بالتزامن مع يوم استقلال أوكرانيا في 24 أغسطس.

ونُشر البيان على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء.

وبات يوم الاستقلال محط اهتمام كبير بالنسبة للأوكرانيين منذ الغزو الروسي، إذ عزز حس الوطنية لدى العديد منهم.

وهذا العام، يأتي يوم استقلال أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين من تنفيذ كييف توغلًا مباغتًا داخل منطقة كورسك الروسية الحدودية فيما تستمر القوات الروسية في التقدم تدريجيًا في المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو سترد "بشكل متكافئ" على التوغل الذي وصفه بأنه استفزاز شديد.