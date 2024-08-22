أسوشيتدبرس: الديمقراطيون يستعينون بانفلونسرز وصناع محتوى لاستمالة الشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 04:28 مساءً - لم يكتف الديمقراطيين باللجوء إلى مشاهير الإعلام أو نجوم هوليود لتأكيد دعمهم لمرشحتهم فى السباق الرئاسى الأمريكى، كامالا هاريس، بل لجأوا كذلك إلى العديد من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعى "الأنفلونسرز".

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أن أكثر من 200 من صناع المحتوى والمؤثرين قد حصلوا على حق الوصول إلى فعاليات خلف الكواليس فى مؤتمر الحزب الديمقراطى. ومع وجود عشرات الملايين من المتابعين لهؤلاء، فإن تغطيتهم للحدث كان لها صدى فى نشر رسائل السياسيين أكثر من وسائل الإعلام التقليدية وتأييد المشاهير.

من بين هؤلاء ديجا فوكس، التيك توكر التى لديها 141 ألف متابع، والتى أجرت مقابلة مع هاريس ونشرتها على صفحاتها على السوشيال ميديا. وكذلك الانفلونسر المتحدث بالاسبانية كارلوس إدواردو إسبينا، الذى يتابع 10.2 مليون شخص، والذى القى كلمة أمام المؤتمر ضمن مساعى استمالة الناخبين اللاتينيين الشباب، الذين تعد أصواتهم حاسمة لانتخاب هاريس.

وانضم إسبينا إلى عضو مجلس الشيوخ ونائبة الكونجرس عن ولاية حدودية ورئيس شرطة تكساس كمدافعين عن موقف بايدن وهاريس بشأن الهجرة. وقال: "أن تكون مؤيدًا للمهاجرين يعني أن تكون مؤيدًا لأمريكا".

وتنتهى خلال الساعات الأولى من فجر الجمعة، أعمال المؤتمر الوطنى للحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة، بخطاب نائبة الرئيس كامالا هاريس الذى ستعلن فيه قبولها لترشيح الحزب لها فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد نحو شهر من الدراما التى قلبت السباق بإعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسى ودعمه لهاريس بدلا منها.

واستمرت أعمال المؤتمر، الذى انعقد فى مدينة شيكاغو على مدار أربعة أيام، وتحدث خلالها العديد من الأسماء البارزة فى صدارتهم الرئيس جو بايدن والرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما وميشيل أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسى.