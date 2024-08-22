المكسيك توقف عملية تهريب شحنة من مخدر الميثامفيتامين على شكل بطيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 أغسطس 2024 02:25 مساءً - أوقف عملاء من مكتب الجمارك وحماية الحدود (CBP) في المكسيك، شحنة من الميثامفيتامين بقيمة مليون دولار كانت تنوى العبور إلى الولايات المتحدة على طول الحدود بين تيخوانا وسان دييجو؛ وكان المخدرات متشكلة على هيئة "بطيخ".

وبحسب بيان صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود، فإن المخدر كان مخبأ بين شحنة من البطيخ الأصلى تم اكتشافها عند جسر أوتاي ميسا الحدودي؛ تم التعرف على الشخص المسؤول على أنه شاب يبلغ من العمر 19 عامًا كان يقود شاحنة بمقطورة تجارية وطلب الدخول إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

ومع ذلك، عند إجراء تفتيش ثانٍ لشحنة البطيخ، عثر الضباط على 1220 عبوة ملفوفة بالورق تبدو وكأنها بطيخ ؛ وبتحليل محتوياتها، تبين أنها مادة الميثامفيتامين، ويبلغ وزنها الإجمالي 4587 رطلاً (2080 كيلوجرامًا)، وتقدر قيمتها في الوسم غير القانوني بأكثر من 5 ملايين دولار (حوالي 95 مليون 16 ألف بيزو بمعدل التغيير الحالي).

وقالت روزا إي هيرنانديز، مديرة ميناء منطقة ميناء أوتاي ميسا: "مع استمرار عصابات المخدرات في تطوير تقنيات التهريب، سنواصل إيجاد طرق جديدة وأفضل لمنع هذه المخدرات الخطيرة وغيرها من المواد المهربة من دخول البلاد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجماعات الإجرامية بإخفاء شحنات مخدرات بين الفواكه والخضروات لإرسالها إلى الحدود مع الولايات المتحدة. وفي مارس الماضي، اكتشف عملاء الجمارك وحماية الحدود أيضًا عند جسر أوتاي ميسا الحدودي، 574 طردًا تزن كل منها 2.9 رطل (1.3 كيلوجرام) وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

وفي عامي 2016 و2022، أوقف عملاء الحدود بالفعل شحنات أخرى مماثلة مخبأة بين الجزر؛ علاوة على ذلك، اكتشف الحرس الوطني في فبراير الماضي 600 عبوة تحتوي على الكوكايين والميثامفيتامين كانت مخبأة في شحنة من نبات الصبار أثناء سفرها على الطريق السريع في جواناخواتو.

ومن الفواكه الأخرى التي يستخدمها تجار المخدرات لإخفاء المخدرات الليمون وجوز الهند، وفى فبراير 2022، أبلغ مكتب المدعي العام (FGR) عن ضبط 300 كيلوجرام من حبوب الفنتانيل مخبأة بين نخيل جوز الهند. وتمت مصادرة ثمار جوز الهند في ولاية سونورا وكانت متجهة إلى الحدود مع ولاية أريزونا.

وأيضا علب طعام الكلاب والفلفل الحار و زجاجات الشامبو والكتب واللحوات ، هي أماكن اختباء أخرى تستخدمها الجريمة المنظمة لتهريب الميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل؛ على الرغم من اكتشاف شحنات من الميثامفيتامين السائل كان من المقرر إرسالها إلى آسيا مؤخرًا في زجاجات من التكيلا.