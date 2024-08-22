العالم اليوم - بعد "كولينان".. بوتسوانا تعلن اكتشاف "الألماسة الاستثنائية"

انتم الان تتابعون خبر بعد "كولينان".. بوتسوانا تعلن اكتشاف "الألماسة الاستثنائية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت بوتسوانا اكتشافها أحد أكبر الألماسات على الإطلاق في أحد مناجمها، وثاني أكبر ألماسة تستخرج من منجم على الإطلاق.

وتعتقد حكومة بوتسوانا أن الألماسة الضخمة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطا، هي الأكبر التي تكتشف في البلاد، وقالت إنها ستعرضها في وقت لاحق يوم الخميس.

وأوضحت شركة التعدين الكندية "لوكارا دياموند كورب" في بيان أنها استخرجت "الألماسة الاستثنائية" من منجم "كاروي" الواقع غربي بوتسوانا.

وأضافت: "إنها ألماسة فائقة الجودة، وعثرنا عليها سليمة، وحددنا موقعها باستخدام تقنية الأشعة السينية".

ويعتبر الوزن الضخم للألماسة المكتشفة الأكبر والتي يعثر عليها منذ أكثر من 100 عام، وثاني أكبر ألماسة تستخرج من منجم على الإطلاق بعد الألماسة "كولينان" التي اكتشفت في جنوب افريقيا عام 1905.

وكان وزن الألماسة "كولينان" 3106 قراريط، وقطعت إلى أحجار كريمة بعضها موجود ضمن جواهر التاج البريطاني.

وتعتبر بوتسوانا ثاني أكبر منتج للألماس، واكتشفت أكبر أحجار الألماس في العالم خلال السنوات الماضية.

وقبل الاكتشاف الحالي، عرفت الألماسة "سيويلو"، التي عثر عليها في منجم كاروي عام 2019، بأنها ثاني أكبر ألماسة مستخرجة من المناجم في العالم بوزن 1758 قيراطا، واشترتها دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون" بمبلغ لم يعلن عنه.