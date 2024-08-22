نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الروسي يعتقل 3 مشتبه بهم بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الأوكرانية في القرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إن عناصره اعتقلوا في القرم 3 عملاء لمديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كانوا يعدون لتنفيذ عمليات تجسس وتخريب في شبه الجزيرة.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "في سيفاستوبول، تم اعتقال عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية، وهو مواطن روسي من مواليد عام 1965، خضع للتدريب على استخدام المتفجرات والأسلحة النارية الفردية، وكذلك القيام بأعمال التتبع والمراقبة، وهو متدرب على استخدام طرق الاتصال السرية. وتبين أنه قام بتجهيز عبوة ناسفة تم استخدامها في يوليو 2024 لتفجير خط لنقل الغاز في جمهورية القرم".



وأضاف البيان، حسب وكالة "تاس" الإخبارية الروسية "وأثناء اعتقاله، تم العثور على عبوة ناسفة مماثلة في سيارته الشخصية".

وفي ميناء كيرتش في شرق القرم، تم اعتقال مواطن من مولدوفا، من مواليد عام 1992، وهو من أصحاب السوابق.

ووفقا لتاس، قام المواطن المولدوفي في أبريل 2024، بالتواصل مع المخابرات الأوكرانية عبر الإنترنت، وبتكليف منها قام بجمع ونقل المعلومات عن مواقع الجيش الروسي ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة في شبه جزيرة القرم، وكذلك قام بتصوير نتائج الضربات الصاروخية المعادية.

كما تم اعتقال أحد سكان سيفاستوبول من مواليد عام 1973 يحمل الجنسية الروسية، وتم تجنيده من قبل المخابرات العسكرية الأوكرانية ليقوم بجمع معلومات عن مواقع المنشآت العسكرية في شبه الجزيرة الروسية، وكذلك عناوين إقامة كبار الضباط الروس في المنطقة والسيارات التي يستخدمونها.

ووفقا لبيان الأمن الروسي، اعترف المعتقلون الثلاثة بكل التهم الموجهة ضدهم.

وأشار البيان إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، بهدف تحديد كافة المتعاونين مع هؤلاء المعتقلين.