نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تتصدى لمحاولة اختراق حدودية أوكرانية للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، اليوم الخميس، إن القوات الروسية منعت فريق تخريب واستطلاع أوكراني من اختراق الحدود في المنطقة الواقعة غرب روسيا على بعد نحو 240 كيلومترا من موقع التوغل الأوكراني في منطقة كورسك المجاورة.

وقالت روسيا، أمس الأربعاء، إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا كما بدأت في صد قوات كييف في منطقة كورسك، لكن قائدا كبيرا حذر من أن القوات الأوكرانية تعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم محتمل آخر.

وذكر بوغوماز أن قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي ووحدات من الجيش الروسي تمكنت من إحباط هجوم فريق تخريب واستطلاع أوكراني أمس الأربعاء.

وتابع قائلا إن محاولة التوغل حدثت في كليموفو المتاخمة لمنطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وتقع بريانسك إلى الشمال الشرقي من منطقة كورسك حيث يتواصل توغل أوكراني منذ أوائل أغسطس.

واقتحمت أوكرانيا الحدود الروسية في منطقة كورسك في السادس من أغسطس في محاولة لإجبار موسكو على سحب قواتها من باقي جبهات القتال، لكن القوات الروسية واصلت التقدم في شرق أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

إسقاط 28 مسيرة أوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية هي 13 في منطقة فولغوغراد و7 في روستوف و4 في بيلغورود واثنتان في فورونيج وواحدة في كل من بريانسك وكورسك.

وقال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد في جنوب روسيا على تطبيق تلغرام إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة مسيرة أوكرانية عليها اليوم الخميس.

وأضاف أنه لم تقع خسائر بشرية. ولم يحدد المنشأة التي تعرضت للهجوم الذي قال إنه استهدف منطقة في قرية مارينوفكا، حيث توجد قاعدة عسكرية جوية.

وقالت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا "روزافياتسيا" إنه جرى فرض قيود مؤقتة اليوم الخميس على مطار فولغوغراد، إذ علق رحلات المغادرة والوصول.

تركيب أماكن إيواء خرسانية في كورسك

من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، ذكر أليكسي سميرنوف القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الواقعة غرب روسيا، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية بدأت في تركيب أماكن إيواء خرسانية في المنطقة في مسعى لحماية المدنيين في ظل التوغل الأوكراني المستمر.

وقال سميرنوف على تطبيق تلغرام إن مسؤولي مدينة كورسك عاصمة المنطقة ينشؤون أماكن الإيواء في مواقع مزدحمة من بينها 60 محطة حافلات.

وأضاف أنه سيجرى تركيب أماكن إيواء مشابهة في بلدتين أخريين في المنطقة.