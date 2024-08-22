نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على جثث خمس ركاب بينهم ملياردير إثر غرق يخت فاخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم العثور على 5 جثث بعد عملية البحث عن المفقودين نتيجة غرق يخت قبالة ساحل صقلية، بما في ذلك جثة عملاق التكنولوجيا مايك لينش، بينما لا تزال ابنته البالغة من العمر 18 عاما في عداد المفقودين.

واستؤنفت، الأربعاء، عمليات البحث عن 6 أشخاص مفقودين بعد غرق يخت فاخر قبالة سواحل صقلية في أعقاب عاصفة وأحوال جوية سيئة.

ومن بين الجثث التي أعلن العثور عليها، جثة الملياردير البريطاني مايك لينش، بينما لم يكشف عن هوية بقية الضحايا.

ومن المتوقع أن يكون من بين الضحايا رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي الدولية، جوناثان بلومر وزوجته.

وغرق اليخت "بايزيان"، الذي يبلغ طوله 56 مترا ويرفع العلم البريطاني، خلال عاصفة في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي بينما كان راسيا على بعد كيلومتر واحد من الشاطئ.

وكان الركاب على متن اليخت الفاخر الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني عندما انقلب جراء العاصفة.

ودعا لينش الضيوف على متن يخته في رحلة احتفال "بالنصر" بعد تبرئته من تهم الاحتيال في الولايات المتحدة.