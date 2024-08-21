العالم اليوم - الخطوط الجوية الأميركية تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - أعلنت الخطوط الجوية الأميركية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر مارس، لتمديد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة.

قال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم، والحصول على استرداد.

ذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 مارس.

وقامت الخطوط الجوية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث "سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة".

مددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 سبتمبر من 31 أغسطس. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.

وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب.

فعل العديد من شركات الطيران الدولية الأخرى الشيء نفسه، على الرغم من أن بعضها استأنف رحلاته في وقت لاحق.

وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية الإثنين أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى الإثنين بناء على "تحليل أمني حالي".