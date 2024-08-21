العالم اليوم - نتنياهو يتفقد جاهزية سلاح الجو في قاعدة شمالي إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 08:24 مساءً - كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على "الاستعداد لأي سيناريو"، في خضم الصراع مع حزب الله اللبناني ومن خلفه إيران على وقع حرب غزة.
وقال نتنياهو أثناء زيارته قاعدة "رمات دافيد" الجوية شمالي إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان، الأربعاء: "أنا هنا لأراقب عن كثب استعداداتنا ضد التهديدات القريبة والبعيدة. نحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "القوات الجوية قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب الخاصرة الرخوة لأعدائنا. يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي. أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسنثبت ذلك مرارا وتكرارا".
واجتمع نتنياهو مع كبار المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس أركان سلاح الجو عمر تيشلر، وقائد منظومة الدفاع الجوي جلعاد بيران، واستمع إلى عرض شامل لجاهزية القوات الجوية، وفقا لبيان رسمي.
جبهة مشتعلة ومخاوف من الأسوأ
- قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه قصف مخازن للأسلحة والذخيرة تابعة لحزب الله في سهل البقاع اللبناني خلال الليل، وقال الحزب إنه رد بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية شمالي إسرائيل.
- قالت إسرائيل أيضا إنها قتلت القيادي العسكري في حركة فتح خليل المقدح، في هجوم استهدف سيارته بمدينة صيدا جنوبي لبنان.
- قال حزب الله إنه رد على قصف سهل البقاع بإطلاق صواريخ "كاتيوشا" على موقع عسكري لوجيستي لإسرائيل في هضبة الجولان المحتلة، وبإطلاقه لاحقا سربا من المسيّرات على مواقع عسكرية شمالي إسرائيل على بعد نحو 22 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.
- جاءت التطورات بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن "مهاجمة مخازن الذخيرة في لبنان تتم تحسبا لأي شيء قد يحدث".
- يؤجج التبادل الأحدث لإطلاق النار عبر الحدود المخاوف من توسع نطاق الحرب في قطاغ غزة إلى صراع شامل في الشرق الأوسط.
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