حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه.

وقال حزب الله، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للاعلام، إنه "بعد متابعة ومراقبة لقوات العدو في موقع العباسية تم رصد دبابة ميركافا تم استهدافها اليوم بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، وذلك منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردًا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.