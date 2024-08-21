وزير الدفاع الفنلندي: نتفاوض مع دول "الناتو" بشأن نشر قواتها في أراضينا

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكينن إن بلاده تتفاوض مع عدد من دول حلف "الناتو" لنشر قوات في أراضيها.

وأعلن هاكينن أمام الصحفيين أن وحدات لحلف الناتو يمكن نشرها في البلاد لمدة طويلة لكن ليس على أساس دائم. وأشار إلى أن الحديث يدور عن الأوضاع المتوترة وليس عن مراحل وجود تهديد عسكري حقيقي.

ولم يقدم الوزير أي تفاصيل حول الدول التي تتفاوض معها فنلندا، مذكرا في الوقت ذاته أن دولا أخرى إلى جانب شمال أوروبا تشاركت في هذه المحادثات أيضا.

وتابع أن المحادثات ستتواصل في الخريف والشتاء المقبلين.

وفي وقت سابق قال هاكينن إن مقرا للقوات البرية لحلف "الناتو" سيظهر في فنلندا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتم بعد تحديد موقع المقر المستقبلي.