روسيا تدمر 45 مسيّرة أوكرانية

روسيا تدمر 45 مسيّرة أوكرانيةقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن وحداتها للدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل مستهدفة موسكو وعدة مناطق أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن 11 منها دُمّرت فوق منطقة موسكو و23 فوق منطقة بريانسك الحدودية و6 فوق منطقة بيلجورود و3 فوق منطقة كالوجا واثنتين فوق منطقة كورسك.

وفي إطار منفصل، قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف في جنوب غرب روسيا، إن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق المنطقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.