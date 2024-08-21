‏البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان

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أحمد جودة - القاهرة - منح ‏البرلمان الإيراني، الثقة لحكومة الرئيس مسعود بزشكيان، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت ‏وزارة الداخلية الإيرانية، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في انتخابات الرئاسة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تجاوزت نسبة الاقتراع الـ50 في المئة، حيث شارك أكثر من 31 مليون شخص، على أن يتم بث نتيجة فرز الأصوات مباشرة على التلفزيون الرسمي، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزًا في أنحاء البلاد.