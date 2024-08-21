العالم اليوم - سوناطراك الجزائرية تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان

انتم الان تتابعون خبر سوناطراك الجزائرية تبدأ شحن أول دفعة من الوقود إلى لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 03:24 مساءً - بدأت شركة سوناطراك الجزائرية، شحن أول حمولة من الوقود إلى لبنان، لمساعدته على تجاوز أزمة الكهرباء التي يمر بها، بحسب بيان من الشركة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء.

ويوم الأحد الماضي، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تزودي لبنان بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، وذلك في ظل نقص الوقود الذي أدى إلى توقف محطات التوليد في لبنان.

وبحسب بيان سوناطراك، فإن الشحنة التي تم تجهيزها في ميناء سكيكدة البترولي، تقدر بحوالي 30 ألف طن من الوقود كمرحلة أولى، وستشحن إلى لبنان عبر ناقلة الوقود "إينيكر"، التابعة لمجمع سوناطراك والتي ستنطلق غدا الخميس باتجاه لبنان.

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لأمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, شرعت سوناطراك أمس الثلاثاء، في شحن أول حمولة من مادة الوقود إلى دولة لبنان"، مؤكدا أن هذه المبادرة "تأتي لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية, في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان".

وتهدف هذه العملية "إلى الوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف الصعبة, من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".

"وتترجم هذه المبادرة التزام سوناطراك الراسخ بدعم قرارات الدولة الجزائرية, وتعزيز الروابط الأخوية مع لبنان, مما يعكس روح التعاون والتضامن بين البلدين"، بحسب البيان.