العالم اليوم - الركود النفسي يخيّم على أميركا.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر الركود النفسي يخيّم على أميركا.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:22 مساءً - قد يبدو الاقتصاد قوياً على الورق، لكن الأميركيين أكثر قلقاً من أي وقت مضى بشأن فقدان وظائفهم مع استمرار المخاوف من "ركود نفسي".

يشير المصطلح الـ "ركود شعبي أو نفسي" أو "vibecession"، الذي صاغته اقتصادية الجيل زد ونجمة "تيك توك"، كايلا سكانلون، إلى الانفصال الذي يحدث عندما تكون المشاعر المالية العامة سلبية حتى لو لم يكن الاقتصاد في حالة ركود.

نشأ مصطلح "vibecession" لوصف حالة غريبة يشهدها الاقتصاد، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية نموًا، ولكن الناس يشعرون بقلق شديد بشأن مستقبلهم الاقتصادي. هذا التناقض بين المؤشرات الاقتصادية والإحساس العام بالركود هو ما دفع إلى صياغة هذا المصطلح الجديد.

بالنظر إلى الفجوة المتزايدة بين سوق الأسهم والقلق بشأن الوظائف، يبدو أن هذه الظاهرة في أوجها.

أظهر مسح توقعات سوق العمل الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط ​​احتمال البطالة المتوقع ارتفع إلى 4.4 بالمئة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 وارتفاعًا من 3.9 بالمئة قبل عام.

كما بلغ عدد الأشخاص الباحثين عن عمل في يوليو أعلى مستوى له منذ عام 2014، عند 28.4 بالمئة - وهي زيادة ملحوظة عن 19.4 بالمئة للباحثين عن عمل قبل عام.

كما سلط التقرير، الذي استطلع آراء 1000 مشارك حول البلاد، الضوء على العديد من اتجاهات العمل المقلقة الأخرى بما في ذلك عدد منخفض قياسي للأشخاص الذين ما زالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل.

وفي الوقت نفسه، يأتي الاستطلاع في الوقت الذي سجل فيه سوق الأسهم الأميركية ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب الاثنين، كما سجلت مبيعات التجزئة في يوليو أكبر زيادة لها في أكثر من عام.

رغم ذلك، تثير بعض المخاوف بشأن "ركود نفسي" (أو ما يعرف بالانجليزية vibecession) علامات التراجع في سوق العمل، بما في ذلك تقرير وظائف شهر يوليو الأضعف من المتوقع وارتفاع معدلات البطالة.

وأفادت دراسة أجرتها شركة Affirm، وهي شركة "اشتر الآن، ادفع لاحقًا"، في يونيو، أن غالبية الناس يعتقدون أن الولايات المتحدة في حالة ركود.

وفي الوقت نفسه، يعتقد كبار الاقتصاديين، مثل أستاذ وارتون جيريمي سيجل، أن الولايات المتحدة في حالة "اقتصاد غولديلوكس" مع نمو قوي وتباطؤ التضخم.

ويستخدم الاقتصاديون هذا المصطلح "غولديلوكس " لوصف اقتصاد "مناسب تمامًا" أو "ليس باردًا جدًا وليس حارًا جدًا"، كما هو الحال في قصة الأطفال "غولديلوكس والثلاثة دببة". وهي قصة خيالية كلاسيكية للأطفال، تهدف إلى تعليم الأطفال عن الاعتدال وعدم تجاوز الحدود.

وبناء على ذلك، سيركز المتعاملون في السوق أنظارهم على الخطاب السنوي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، بحثًا عن علامات على خفض أسعار الفائدة الوشيك.

لقد لاحظ كبار قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضعف أرقام العمالة قبل اجتماع جاكسون هول الذي يستمر ثلاثة أيام، وقال العديد منهم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مراقبة سياسته النقدية، والسعي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف.

وقال كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي يراقب عن كثب معدل البطالة لقياس ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى.

وفي الأسبوع الماضي، قال رافائيل بوستك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه منفتح على فكرة أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، وأن على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون "في حالة تأهب قصوى".

وقال: "لأن سياساتنا تعمل بتأخير في كلا الاتجاهين، لا يمكننا حقا تحمل التأخر، علينا التصرف في أسرع وقت ممكن".