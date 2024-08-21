العالم اليوم - حزب الله يشن هجوما بأسراب مسيرات على مواقع عسكرية إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 02:22 مساءً - قالت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنها شنت هجوما على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل "بأسراب من المسيرات الانقضاضية".

وأضافت أن الهجوم استهدف "المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد".

وأوضح حزب الله، في بيان، أنه شن هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة ‏تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد، مستهدفا مراكز القيادة وأماكن تموضع ‏الضابط والجنود ردا على القصف الإسرائيلي للبقاع.

وأشار الحزب إلى أن الهجوم أصاب أهدافه بدقة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد عدة أهداف جوية مشبوهة عبرت الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن مقاتلات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض بعضها، مشيرا إلى أن بعض الأهداف سقطت في الفضاء دون وقوع إصابات.

وأوضح أنه تم تفعيل التحذير من الصواريخ خوفا من سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية.

مصدر إسرائيلي: الحدود مع لبنان ستتغير

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قال لسكاي نيوز عربية إن "أي مخزن سلاح لحزب الله نرى فيه تهديدا سنقوم بقصفه عندما تتوفر المعلومات الاستخباراتية حوله".

وأضاف المصدر "في لبنان نحن مستعدون سواء للهجوم أو الدفاع لكننا نعرف أنه لا يمكن الانتصار على العدو بالدفاع فقط"، مشيرا إلى أن "سلاح المسيرات لحزب الله هو تحد جديد وخطير".

وأكد المصدر العسكري الإسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن الحدود مع لبنان ستتغير، ولن تعود الى ما كانت عليه قبل الحرب، مشيرا أيضا إلى أنه سيكون على الحدود قوات أكبر بكثير مع خطط دفاع واضحة عن الحدود الشمالية.