العالم اليوم - استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب لمحضر "الفيدرالي"

انتم الان تتابعون خبر استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب لمحضر "الفيدرالي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 12:24 مساءً - لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية، في حين أبقت الموارد الأساسية المؤشر مستقرا.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 512.74 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام في الجلسة الماضية.

وفتحت جميع البورصات الأوروبية على استقرار ثم ارتفعت بشكل طفيف ما بين 0.1 و0.2 بالمئة.

وصعد قطاع الموارد الأساسية 1.2 بالمئة بعد أن سجلت عقود شنغهاي الآجلة للألومنيوم أعلى مستوى في خمسة أسابيع بدعم من قلة المعروض من المواد الخام.

ومع عدم صدور أي بيانات من أوروبا، الأربعاء، ينتظر المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

كما تصدر المراجعات الأولية لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، ويتوقع أن تظهر هبوط البيانات.

وارتفع سهم فوست ألبين 3.8 بالمئة إلى قمة المؤشر الأوروبي القياسي بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيفه للسهم.

وهبط سهم ألكون 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة السويسرية لمنتجات العناية بالعيون عن زيادة أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثاني.

ونزل سهم سونوفا هولدنجز 3.2 بالمئة بعد أن خفض مورغان ستانلي تصنيف السهم.