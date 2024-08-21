العالم اليوم - بعد إعلان بلينكن.. "تقدم" ترحب بـ"اتفاق المعابر" في السودان

انتم الان تتابعون خبر بعد إعلان بلينكن.. "تقدم" ترحب بـ"اتفاق المعابر" في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، ترحيبها بموافقة طرفي الحرب الدائرة منذ أكثر من 16 شهرا في البلاد على فتح المعابر الحيوية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

ومساء الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه "جرى الاتفاق خلال اليومين الماضيين على فتح الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نقاط العبور الحيوية لدخول المساعدات للبلاد".

وقالت "تقدم" في بيان، الأربعاء، إنها تتطلع إلى أن يلتزم الطرفان بهذا التعهد المهم، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وإمدادات طبية لكل السودانيين في كل مناطق ومدن وقرى البلاد، من دون تمييز أو استثناء، للتصدي للوضع الإنساني الكارثي الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون شخص.

كما دانت "تقدم" الانتهاكات المستمرة والمتواصلة ضد المدنيين من قبل طرفي الحرب، منذ بداية مباحثات جنيف، وعلى رأسها القصف المدفعي للطرفين الذي طال عدة مناطق مدنية في مدن مثل أم درمان وبحري والفاشر والأبيض، والقصف الجوي للطيران الحربي لمناطق مدنية في عدة مناطق مثل الخرطوم ومدني والضعين والحصاحيصا ومليط والطويشة".

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