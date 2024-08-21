ميشيل أوباما تؤكد دعمها لكامالا هاريس وتنتقد دونالد ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في مؤتمر الحزب الديمقراطي عن دعمها القوي لكامالا هاريس، المرشحة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

ووصفت هاريس بأنها تجسد قيم الطبقة المتوسطة التي تنتمي إليها، وذلك وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

دعم ميشيل أوباما لكامالا هاريس

خلال كلمتها في المؤتمر، أشادت ميشيل أوباما بكامالا هاريس وأكدت على أن هاريس تفهم بشكل عميق الالتزامات والتحديات التي تواجه الطبقة العاملة.

وأوضحت أوباما أن هاريس، بفضل خلفيتها وتجربتها، قادرة على تقديم حلول واقعية وفعالة لمشاكل الطبقة المتوسطة.

الانتقادات لدونالد ترامب

في سياق حديثها، انتقدت ميشيل أوباما بشدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرة أن الأكاذيب التي يروجها ترامب لن تسهم في تحسين مستقبل الولايات المتحدة.

وشددت على أن هاريس تحمل رسالة تهدف إلى ضمان توفير الاحتياجات الأساسية لكل فرد في المجتمع، وتعمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة.

أهمية التصويت في الانتخابات المقبلة

وأكدت أوباما أن ترشح هاريس للانتخابات المقبلة أعاد الأمل للعديد من الأمريكيين، مشيرة إلى أن قيادتها تمثل بديلًا قويًا للسياسات التي كانت سائدة في عهد ترامب.

وذكرت أن الانتخابات القادمة ستكون فرصة حاسمة للناخبين لاختيار القيم والسياسات التي يرغبون في أن تمثلهم.

رسالة ميشيل أوباما

أوضحت ميشيل أوباما أن دعمها لهاريس لا يأتي فقط من اعترافها بكفاءتها الشخصية، بل أيضًا من إيمانها بقدرتها على قيادة الأمة نحو مستقبل أفضل، وأضافت أن هاريس تتمتع بالقدرة على فهم الاحتياجات الأساسية للمواطنين والعمل على تحقيقها، مما يجعلها المرشحة المثالية في الانتخابات القادمة.