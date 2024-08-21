نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيلون ماسك يجري استطلاعًا على منصة "إكس" حول تأييد ترامب وهاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك استطلاعًا على منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر) لقياس نسبة تأييد المستخدمين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقد أثار هذا الاستطلاع اهتمامًا واسعًا من قبل مستخدمي المنصة، حيث يعكس تباين الآراء حول المرشحين الرئيسيين للانتخابات الأمريكية المقبلة.

تفاصيل الاستطلاع

دعا ماسك عبر صفحته على "إكس" المستخدمين للمشاركة في استطلاع حول المرشح الذي يفضلون التصويت له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وقد أظهر الاستطلاع حتى الآن تفضيلًا كبيرًا لدونالد ترامب، الذي حصل على 78.7% من الأصوات، في المقابل، حصلت كامالا هاريس على 21.3% فقط من الأصوات.

نتائج الاستطلاع حتى الآن

تأتي نتائج الاستطلاع لتظهر فارقًا كبيرًا في التأييد بين ترامب وهاريس. مع أكثر من مليون مشارك في الاستطلاع، يبدو أن ترامب يتمتع بدعم قوي بين مستخدمي منصة "إكس".

من الجدير بالذكر أن الاستطلاع سيستمر لمدة 22 ساعة أخرى، مما يعني أن النتائج النهائية قد تتغير بناءً على مشاركات إضافية.

تأثير الاستطلاع على الانتخابات

بينما يقدم الاستطلاع لمحة عن توجهات المستخدمين على منصة "إكس"، فإنه لا يمكن اعتباره مؤشرًا دقيقًا على نتائج الانتخابات بشكل عام.

تظل الاستطلاعات التي تجريها المؤسسات المتخصصة والتقارير الرسمية هي المصدر الرئيسي لفهم ميول الناخبين وتوقع نتائج الانتخابات.