العالم اليوم - حزب الله يطلق نحو 50 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه شن قصفا بصواريخ الكاتيوشا على أهداف للجيش الإسرائيلي، وذلك ردا على ما الغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع، فيما كشف الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 50 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل.

وأشار حزب الله إلى أنه قصف قاعدة تسنوبار في هضبة الجولان المحتلة وكذلك موقع حدب يارون.

وقال الحزب في بيان إنه "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منطقة البقاع فجراً، قصف حزب الله قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري بصليات من صاروخ ‏كاتيوشا".

وفي بيان سابق قال الحزب "رداً على استهداف بلدة بيت ‏ليف، قصف حزب الله هدفاً في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية (مسيرة انتحارية) وأصابه إصابة مباشرة.".

وكان الحزب قصف أيضا بلدة كاتسرين ومحيطها، وقالت القناة القناة الإسرائيلية 12 إن "سلسلة صافرات الإنذار في كاتسرين ومحيطها وفي المستوطنات التي لم يتم اخلاؤها في الجليل الأعلى ورصد عشرات إطلاقات الصواريخ".

وأضافت أنه تم تحديد العشرات من عمليات الإطلاق لكاتسرين والمستوطنات في هضبة الجولان، مشيرة أنه تم تفعيل حالة التأهب في الجليل الأعلى خوفا من تسلل الطائرات، وأنه تم الإبلاغ عن أضرار مباشرة في أحد الأبنية في كاتسرين.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 50 قذيفة تعبر من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإنه تم اعتراض بعضها بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وتم رصد عدد من القذائف الساقطة في منطقة بلدة كتسرين.