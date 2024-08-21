العالم اليوم - 72 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر 72 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الإمارات إلى 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.2 بالمئة، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة، أن عدد القادمين إلى مطارات الإمارات سجل 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.

وسجل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفا و789 حركة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 11.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية حيث سجل نسبة نمو بلغت 15 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، قوله: إن معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران منذ بداية العام نتيجة لمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتنظيمية وتعزيز التحول الرقمي لقطاع الطيران المدني، وأضاف : "الأداء التنافسي والسمعة الدولية التي باتت ناقلاتنا الوطنية تتمتع بها تترجم اليوم من خلال مؤشرات نمو القطاع".

وأكد السويدي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها على الصعيدين الاتحادي والمحلي والناقلات الوطنية على دراسة الفرص وتطوير علاقات التعاون في مجال النقل الجوي مع عدد من الأسواق القائمة إضافة إلى دراسة الفرص لدخول أسواق جديدة.

وشدد على نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في توقيع اتفاقيات تعاون في مجال النقل الجوي مع أكثر من 90 بالمئة من دول العالم منوها إلى مواصلة الجهود القائمة لتنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية والتوسعية لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني الإماراتي وترسيخ مكانته في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.