نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقلة غاز جزائرية تنقذ 30 مهاجرا من الغرق قبالة السواحل الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الجزائرية "تسالة" يوم الثلاثاء في إنقاذ مهاجرين سريين من جنسيات مختلفة، بعد تحطم قاربهم قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية.

وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية بأن الناقلة "تسالة" قدمت المساعدة للمهاجرين قبالة سواحل سردينيا بعد أن طلب منها خفر السواحل الإيطالي التدخل.

وأضافت أن الناقلة استجابت بسرعة كبيرة للنداء وقامت بإنقاذ جميع الركاب، ولم يكن هناك أي جزائري من بينهم. كما تم تقديم الرعاية اللازمة لهم من قبل طاقم الناقلة الذي وفر لهم الطعام ووسائل التدفئة.

وفي وقت لاحق، سلمت الناقلة جميع الركاب إلى خفر السواحل الإيطالي وواصلت إبحارها.