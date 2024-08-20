العالم اليوم - نتنياهو: لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم تحت أي ظرف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:24 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة تحت أي ظرف.

وخلال لقائه أهالي الرهائن قال نتنياهو إنه ليس متأكدا من أنه ستكون هناك صفقة، ولكن إذا كان هناك اتفاق فيجب أن تحافظ على المصالح الإسرائيلية حسب تعبيره.

وشدد على أن "إسرائيل لن تنسحب من محور فيلاديلفيا ومحور نتساريم تحت أي ظرف من الظروف ورغم الضغوط الهائلة للقيام بذلك".

ووصف نتنياهو تلك المواقع بأنها أصول استراتيجية لإسرائيل، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية.

كان نتنياهو قد أكد في وقت سابق، الاثنين، أنه يسعى للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة، في المرحلة الأولى من أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار مع حماس.

وفي وقت سابق، الأحد، كشف مكتب نتنياهو أنه يصر على البقاء في محور فيلادلفيا لمنع حركة حماس من إعادة التسلح.

وقال المكتب في بيان: "لقد تمسك رئيس الوزراء بهذا المطلب الأساسي، الذي يشكل ضرورة أساسية لتحقيق أهداف الحرب، فغيرت حماس موقفها. وحتى اليوم، يصر رئيس الوزراء على بقائنا في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".

وأوضح المكتب:"سيواصل رئيس الوزراء الترويج لصفقة من شأنها أن تزيد من عدد المختطفين الأحياء إلى أقصى حد، وأن تمكن من تحقيق جميع أهداف الحرب".