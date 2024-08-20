العالم اليوم - كلينتون: ترامب أول شخص يترشح للرئاسة مدان بـ34 جريمة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:19 مساءً - قالت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب هو أول شخص يترشح لانتخابات رئاسية وهو مدان بــ34 جريمة.

ودعت كلينتون في اليوم الأول من المؤتمر العام للحزب الديموقراطي في شيكاغو إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى رئيسة للولايات المتحدة، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة: "تشهد الولايات المتحدة شيئا ما، نشعر بذلك، هو أمر عملنا من أجل تحقيقه وحلمنا به منذ فترة طويلة".

ودعت كلينتون التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام الجمهوري دونالد ترامب قبل ثماني سنوات، الأميركيين إلى تجسيد حلمها في الخامس من نوفمبر، موعد الانتخابات المقبلة، و"تحطيم أعلى وأكثر الأسقف الزجاجية صعوبة" من خلال التصويت لكامالا هاريس.

وأضافت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس حماسة على الحملة الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وحلولها مكانه.

إلا أن هيلاري كليتون حذرت الديموقراطيين قائلة "لا تشتتوا التركيز ولا تناموا على أمجادكم (..) فخلال الأيام الـ78 المقبلة علينا أن نعمل بجهد أكبر من أي وقت مضى".

وخلال حملتها الانتخابية في العام 2016، كانت استطلاعات الرأي تتوقع فوز هيلاري كلينتون أمام دونالد ترامب وقد نالت غالبية الأصوات على الصعيد الوطني إلا انها فشلت في الفوز بغالبية الناخبين الكبار الضرورية.

وهاجمت كلينتون المرشح الجمهوري الذي يترشح للمرة الثالثة، وقالت "هو أول شخص يترشح لانتخابات رئاسية وهو مدان بـ34 جريمة" في إشارة إلى إدانة ترامب جنائيا في نيويورك في ما شكل سابقة لرئيس أميركي.

وأيد الحضور هذه الإشارة وعلت صيحات تطالب بسجن الرئيس السابق.