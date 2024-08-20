العالم اليوم - وزير الخارجية المصري: نأمل التوصل لاتفاق يحقن الدماء في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:22 مساءً - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، إنه بحث من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن مختلف ملفات التعاون الثنائي.

وأضاف عبد العاطي في حديث لـ"دوت الخليج" أنه بحث مع بلينكن الحرب في غزة والأوضاع في السودان وليبيا ومنطقة الساحل والقرن الإفريقي.

وأكد عبد العاطي أن "مصر لن تتراجع عن موقفها بما يتعلق بمعبر رفح، نأمل في أن يكون هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يحقن الدماء الفلسطينية".

وأضاف: " تجاوزنا أربعين ألف شهيد وقتيل معظمهم من النساء والأطفال وقاربنا على 100 ألف جريح، وهذا لا يمكن أن يستمر، بدون وقف العدوان وإطلاق النار الأمور مرشحة للتصعيد".

ولفت وزير الخارجية المصرية إلى أن "المفاوضات بخصوص اتفاق الهدنة ستبدأ والجانب الأميركي سيحضرها يومي الخميس والجمعة".

وتأتي زيارة بلينكن بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وتجري المفاوضات في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران في 31 يوليو.

وحذرت واشنطن إيران مرارا وتكرارا من المضي قدما في أي عمل للثأر ضد إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.