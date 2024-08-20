العالم اليوم - وزير الخارجية المصري: نأمل التوصل لاتفاق لحقن الدماء في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:24 مساءً - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، إنه بحث من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن مختلف ملفات التعاون الثنائي.

وأضاف عبد العاطي في حديث لـ"دوت الخليج":

بحثنا مع بلينكن الحرب في غزة والأوضاع في السودان وليبيا.

مستمرون بالتشاور مع الجانب الأميركي بمختلف القضايا.

جلسات من المفاوضات ستعقد بشأن غزة الخميس والجمعة.

نأمل التوصل لاتفاق لحقن الدماء في غزة.

بدون وقف العدوان الإسرائيلي في غزة فالأمور مرشحة للتصعيد.

الأولوية القصوى للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

نحذر من سقوط المنطقة بأزمة إقليمية شاملة.

لا يمكن التراجع عن موقفنا بما يتعلق بمعبر رفح.

وتأتي زيارة بلينكن بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وتجري المفاوضات في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران في 31 يوليو.

وحذرت واشنطن إيران مرارا وتكرارا من المضي قدما في أي عمل للثأر ضد إسرائيل.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وكشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.