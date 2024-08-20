العالم اليوم - "البحري" السعودية تشتري 9 ناقلات نفط عملاقة بمليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، الثلاثاء، اتفاقا لشراء تسع ناقلات نفط عملاقة بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال (مليار دولار) من شركة كابيتال ماريتايم اند تريدينج كوربوريشن.

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية إنها ستمول الصفقة من خلال "مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية"، مبينة أن الاتفاق يقضي بدفع عشرة بالمئة من إجمالي قيمة الصفقة عند التوقيع والباقي عند استلام الناقلات.

وأوضح البيان أن تسليم الناقلات سيكون قبل نهاية الربع الأول من 2025 وعلى دفعات، وأنه سيتم استخدام الناقلات لتسليم شحنات النفط الخام لعملاء الشركة.

وأكد البيان أن هذه الصفقة ستساهم في "تحديث" أسطول الشركة لا سيما قطاع نقل النفط الذي يدير حاليا أسطولا من 40 ناقلة عملاقة، وتسهيل التخلص من السفن المتقادمة.

تعد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري واحدة من أكبر الشركات المالكة والمُشغلة لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 13 مليون طن.