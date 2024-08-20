العالم اليوم - رحيم سترلينغ على رادار فريق سعودي

انتم الان تتابعون خبر رحيم سترلينغ على رادار فريق سعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 05:18 صباحاً - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الإثنين، أن فريقا سعوديا أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينغ.

وقالت "ميرور" إن الأمر يتعلق بفريق الهلال السعودي الذي يرغب بشدة في حسم صفقة سترلينغ.

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما يوجد في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله مع تشلسي.

وتابعت أن اسم سترلينغ جرى ربطه أيضا بنادي فناربخشه التركي، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأشارت "ميرور" إلى أن سترلينغ أوضح سابقا أنه يريد البقاء في تشلسي، وأمامه ثلاث سنوات متبقية في عقده ويسعى فقط إلى توضيح مستقبله.

لكن الصحيفة عادت لتؤكد أن اللاعب الإنجليزي يمكن أن يصبح "أكبر اسم يغادر تشلسي هذا الصيف".