نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط في لواء المظليين خلال القتال الدائر جنوبي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء المظليين بانفجار قنبلة أسقطتها طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي انحرفت عن مسارها بسبب خلل فني خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "قتل الملازم شاهار بن نون 21 عاما، من بتاح تكفا، وهو قائد فريق في وحدة استطلاع للمظليين، في انفجار قنبلة أسقطتها طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في خان يونس انحرفت عن مسارها بسبب عطل فني".

وبحسب البيان "وقع الحادث بعد أن أغارت طائرات حربية من طراز إف 15على هدفين في وقت واحد لدعم القوات في قطاع غزة، واصطدمت قنبلة كان من المفترض أن تصيب هدفا على بعد 300 متر، بشقة كان فيها بن نون مع مقاتلين آخرين، ما أدى لمقتله وإصابة ثلاثة مقاتلين آخرين بجروح طفيفة إلى متوسطة، بعد انهيار المبنى جزئيا فوق رؤوس الجنود، وتم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات".

ووفقا لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي يجري التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مراسل RT بأنه تم استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي قرب مدينة حمد في خان يونس، وأن الطيران المروحي الإسرائيلي أجلى القتلى والجرحى من المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية بأن معارك ضارية تدور بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في عدة مناطق بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "على مدار آخر 24 ساعة، هاجم سلاح الجو أكثر من 45 هدفا إرهابيا في قطاع غزة".

يشار إلى أن حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 694 قتيلا، وفق موقع للجيش الإسرائيلي مخصص لنشر بيانات القتلى العسكريين