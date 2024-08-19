نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف ليبيا المركزي يستأنف عمله بعد إطلاق سراح مسؤول كبير فيه كان مختطفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين أنه استأنف عمله بعد إطلاق سراح أحد مسؤوليه الكبار الذي اختطف يوم أمس، وهو ما تسبب في تعليق عمل المصرف لفترة قصيرة.

وأكد المصرف في بيان له "إطلاق سراح مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات الذي اختطفته جهة مجهولة يوم الأحد".

وأوضح المصرف في بيانه أن محافظ المصرف الصديق عمر الكبير عقد اجتماعا مع مديري الإدارات لمناقشة آخر التطورات بعد إطلاق سراح مسلم وعودته سالما.

ويوم أمس أعلن مصرف ليبيا المركزي إيقاف جميع أعماله وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح أحد مسؤوليه الكبار الذي كان قد تعرض للخطف.

وأكد رفضه لهذه "الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون"، مشيرا إلى أن "مسؤولين آخرين (في المصرف) تعرضوا للتهديد بالخطف، لذلك قرر إيقاف كافة أعماله وإداراته ومنظوماته، وعدم استئناف الأعمال إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".

ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي