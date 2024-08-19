مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة بالتيمور الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:31 مساءً - أعلنت الشرطة في مدينة "بالتيمور" بولاية "ميريلاند" الأمريكية مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء تعرضهم لإطلاق نار.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن الشخص الذي لقي مصرعه هو رجل ويبلغ من العمر 36 عاما، مشيرة إلى أن الضحايا الآخرين بينهم سيدة وتتراوح أعمارهم بين 22 عاما و45 عاما وحالاتهم الصحية متفاوتة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات إطلاق النار، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم فرض طوق أمني حول المنطقة التي شهدت الواقعة.