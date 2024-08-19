العالم اليوم - غارات إسرائيلية "غير عادية" تستهدف عمق الأراضي اللبنانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 09:24 مساءً - استهدفت غارات إسرائيلية، مساء الإثنين، مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في شرق لبنان، بعيدا عن الحدود التي تشهد تبادلا يوميا للقصف بين الطرفين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بـ"تعرض بلدات في قضاء بعلبك" في منطقة البقاع في شرق لبنان "لثلاث غارات إسرائيلية معادية مساء" الإثنين، دون أن تحدّد ما الذي طالته.

فيما أكد مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "الغارات الإسرائيلية في منطقة البقاع في شرق لبنان استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله".

يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن موجة هجمات إسرائيلية "غير عادية" حدثت في عمق الأراضي اللبنانية.

وعقب الحادث، أعلن حزب الله استهداف مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في ‏شوميرا بالأسلحة الصاروخية.