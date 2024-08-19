الأمم المتحدة: 77 مليون طفل يعانون سوء التغذية في شمال أفريقيا والشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:00 مساءً - حذرت الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أزمة متفاقمة لسوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تؤثر على ثلث الأطفال، حيث يعاني نحو 77 مليون طفل من الأزمات المتراكمة وسوء التغذية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان: يعاني ما لا يقل عن 77 مليون طفل - أو 1 من كل 3 - في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شكل من أشكال سوء التغذية.

أمراض يعاني منها الأطفال بسبب سوء التغذية

وأضافت المنظمة الأممية أن 55 مليون طفل في البلدان العشرين التي تم تقييمها يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وهو ما تعتبره اليونيسيف نوعًا من سوء التغذية، مضيفة أن 24 مليون طفل آخرين يعانون من نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة.

وأردفت:إن أزمة سوء التغذية المتفاقمة في المنطقة مدفوعة بما وكيف يتم إطعام الأطفال، وضعف الوصول إلى الأطعمة المغذية والمياه النظيفة والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية، وانتشار الأطعمة الرخيصة غير الصحية والفقيرة الغنية بالملح والسكر والدهون.

الصراعات المستمرة وتغيرات مناخية تؤثر على حياة الأطفال

وتابعت: يأتي هذا في ظل صراعات مستمرة، وعدم استقرار سياسي، وصدمات مناخية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي تحرم الأطفال من حقهم في الحصول على طعام مغذي وتحد من الوصول الإنساني إلى المجتمعات الضعيفة.

وقالت: "هذه إحصائية صادمة في عام 2024 وتخاطر بأن تصبح أسوأ مع استمرار الصراعات والأزمات والتحديات الأخرى في منطقتنا".

وذكرت المنظمة أن انعدام الأمن الغذائي المتوسط ​​والشديد، الذي يجبر الناس في بعض الأحيان على تخطي وجبات الطعام، أثر على 2.33 مليار شخص في العام الماضي - أي حوالي 29 في المائة من سكان العالم.