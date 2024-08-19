العالم اليوم - بعد هجوم حزب الله.. إسرائيل تعلن مقتل جندي بالجبهة الشمالية

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم حزب الله.. إسرائيل تعلن مقتل جندي بالجبهة الشمالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 05:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل جندي في الجبهة الشمالية خلال العمليات القتالية التي تجري مع حزب الله عند الحدود اللبنانية.

كان حزب الله قد أعلن، الاثنين، شن هجمات جديدة على قوات ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل بالصواريخ والمدفعية والمسيرات.

وأكد الحزب في بيان له أن أفراده تصدوا لجنود إسرائيليين "تسللوا" قرب الحدود اللبنانية ما أجبرهم على التراجع.

وأضاف البيان أن عناصر الحزب شنوا هجوما جويا متزامنا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على موقعين عسكريين أحدهما ثكنة قرب مدينة عكا الساحلية على بعد نحو 15 كيلو مترا من الحدود، والثاني استهدف قاعدة لوجستية، ما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى.

البيان أوضح أن هجوم المسيرات جاء ردا على "الاعتداء والاغتيال الذي نفذته إسرائيل في منطقة قدموس في منطقة صور في جنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن قواته قضت على قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة جوية على منطقة صور.

ومع مقتل الجندي، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ أكتوبر في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل إلى 23، بالإضافة إلى 26 مدنيا قتلوا بحسب السلطات الإسرائيلية، بصواريخ وقذائف أطلقها حزب الله من لبنان.