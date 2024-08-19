بوتين يبحث اليوم في أذربيجان تطوير العلاقات إلى شراكة رسمية

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين في أذربيجان، تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين، وذلك خلال زيارته الرسمية للجمهورية السوفيتية السابقة التي وصلها مساء أمس، وتستغرق الزيارة يومين.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقبال الرئيس الروسي في مطار العاصمة الأذربيجانية باكو، وتناول الرئيسان العشاء معا قبل أن يتوجها إلى إجراء محادثات أولية غير رسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس.

وبحسب الوكالة، يتضمن برنامج زيارة بوتين عقد مفاوضات مع علييف حول تطوير شراكة استراتيجية بين روسيا وأذربيجان، كما ستتطرق هذه المفاوضات إلى بحث قضايا دولية والسياسة الإقليمية.

وذكر الكرملين في تصريحات أنه من المنتظر التوقيع على العديد من الاتفاقيات لكنه لم يفصح عن تفاصيل.

يشار إلى أن الرئيس الروسي الصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، لا يخشى التعرض للاعتقال في أذربيجان بناء على هذه المذكرة.

ومن المتوقع أن يتناول بوتين المفاوضات بشأن السلام بين أرمينيا وأذربيجان، في أعقاب سنوات من الصراع حول منطقة ناجورنو قره باغ، التي سيطرت عليها باكو في عام 2023.