العالم اليوم - بحضور مبابي.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا

انتم الان تتابعون خبر بحضور مبابي.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام مايوركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 01:21 صباحاً - بدأ ريال مدريد بقيادة نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي مشوار الدفاع عن لقبه بتعادل مخيّب أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1 ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وبعدما افتتح البرازيلي رودريغو التسجيل للريال المتوج منتصف هذا الأسبوع بلقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة على حساب أتالانتا الإيطالي 2-0 في وارسو، تمكن الكوسوفي فيدات موريكي من معادلة النتيجة وانتزاع نقطة ثمينة لأصحاب الأرض (53).

وعلى غرار مباراة أتالانتا، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمبابي أساسيا في مباراته الاولى على الإطلاق بالدوري الإسباني بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة طال انتظارها.

وكان مبابي نجح في تسجيل بداية مذهلة مع الفريق الملكي عندما سجّل أحد هدفي فريقه بمواجهة أتالانتا محرزا في الوقت عينه باكورة ألقابه مع ميرينغي.

وبخلاف المتوقع، بدأ مايوركا اللقاء مندفعا نحو الأمام وكاد أن يهزّ شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد أن اخترق البرتغالي سامو كوشتا من الجهة اليمنى وسدّد كرة مقوّسة تصدى لها كورتوا بشكل رائع (6).

لكنّ ريال مدريد سرعان ما انتزع زمام الأمور عندما مرّر البرازيلي فينيسيوس جونيور كرة بكعب قدمه إلى مواطنه رودريغو الذي لم يتوان عن تسديد كرة رائعة سكنت شباك مايوركا (13).

وتابع مايوكا أداءه التصاعدي وتمكن من فرض التعادل إثر ركلة ركنية نفذها رودريغيس وتابعها موريكي برأسه داخل المرمى (53).

وشهد اللقاء في لحظاته الأخيرة طرد الفرنسي فيرلان مندي من جانب الريال (90+7).