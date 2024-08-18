العالم اليوم - فيديو.. مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 11:23 مساءً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثامنة مساءً، عندما انفجرت عبوة ناسفة في شارع لاهي، وأدى الانفجار إلى مقتل شخص لم تعرف هويته بعد، وإصابة شخص آخر بجروح متوسطة.

وسرعان ما وصلت قوات من منطقة تل أبيب إلى مكان الحادث.

فيما ذكرت صحيفة معاريف أن التقييم الأمني يشير إلى أن الشخص الذي قتل في الانفجار كان يحمل العبوة الناسفة معه والشاحنة التي كانت في مكان الحادث منعت وقوع كارثة أكبر.

من جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى تصوير المشتبه به وهو يحمل حقيبة ظهر وملابس طويلة قبل الانفجار مباشرة.

وقال قائد الشرطة في منطقة تل أبيب من مكان الانفجار إن التحقيق جار للتعرف على الجثة وما إذا كانت حادثة جنائية أم هجوما على خلفية قومية.