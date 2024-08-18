العالم اليوم - حماس تتهم نتنياهو بعرقلة مفاوضات "هدنة" غزة وفرض مطالبه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 10:25 مساءً - اتهمت حركة حماس، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة.

حماس: نتنياهو يعرقل المفاوضات والمقترح الجديد يستجيب لمطالبه

وقالت الحركة في بيان: " نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطا ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب"

وأضافت أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق "نتساريم" ومعبر رفح وممر فيلادلفيا".

وتابعت الحركة "كما وضع -نتنياهو- شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".

الضغط على حماس

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.

وطالب نتنياهو حسب بيان لمكتبه إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل .