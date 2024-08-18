نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط عددا من "المسيرات" الأوكرانية في مقاطعة بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط قوات الدفاع الجوي الروسي عددا من الطائرات دون طيار أطلقتها قوات كييف على المنطقة.

وقال غلادكوف عبر قناته في تلغرام: " قام نظام الدفاع الجوي فوق منطقة بيلغورود بإسقاط العديد من الطائرات دون طيار بعد صد هجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على قرية مايسكي".

وأشار إلى وقوع بعض الأضرار في ممتلكات المواطنين، شملت منزلين وسيارة في قرى جولوفينو، وياسنيه زوري، ومالوميخائيلوفكا.

وكشف جنود أوكرانيون لصحيفة "واشنطن بوست" عن فشل محاولات قوات كييف مهاجمة مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأكدوا أن هجوم قوات كييف على المقاطعة تسبب بمقتل عدد كبير من الجنود الأوكرانيين بسبب النيران الكثيفة للقوات الروسية