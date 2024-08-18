نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 3 عناصر في "اليونيفيل" بانفجار في جنوب لبنان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات "اليونيفيل" إصابة 3 من عناصرها جراء انفجار وقع بالقرب من آليتهم خلال دوريتهم بمحيط بلدة يارين في جنوب لبنان.

وذكرت اليونيفيل أن جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم ويتم التحيقيق في الحادثة

وأضافت، "نذكر بقوة جميع الأطراف والجهات الفعالة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي طيرحرفا والضهيرة جنوب لبنان.

كما استهدفت صباح اليوم مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة شبعا بقضاء حاصبيا في جنوب لبنانأسفرت عن مقتل راكبها