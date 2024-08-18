العالم اليوم - حزب الله ينفي تقرير وول ستريت جورنال حول مقتل شكر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 04:22 مساءً - نفى حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول عملية اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، الذي قتل في أواخر يوليو الماضي، ووصفت التقرير بأنه "رواية مختلقة".

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في الحزب "تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيًا قاطعًا الرواية المختلقة التي أوردتها وول ستريت ‏جورنال ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق".

وأضاف البيان أن "أيًا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌‏لم ‏يلتقوا أبدًا أيًا من مسؤولي حزب الله على الإطلاق".

وخلص البيان إلى أن "الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏

وكانت الصحيفة الأميركية تناولت في تقرير مطول كيفية اغتيال فؤاد شكر، ووصفته بأنه "شبح" بالنظر إلى السرية التي كان يحيط نفسه بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الاغتيال جاءت بعد اختراق شبكة الاتصالات الداخلية للحزب.

يشار إلى أن شكر قتل إلى جانب زوجته وامرأتين أخريين وطفلين، كما أصيب أكثر من 70 شخصا آخرين بعد استهداف شقته في الطابق السابع من المبنى الذي كان يقيم فيه، بحسب ما ذكرت الصحيفة.