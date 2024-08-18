اقتحام جديد للمسجد الأقصى
اقتحم مستعمرون اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن شهود عيان، أن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، من باب المغاربة، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
تجدر الإشارة إلى أن باحات المسجد الأقصى المبارك تعرضت "الثلاثاء" الماضي إلى اقتحامات من قبل وزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء بالكنيست ومئات المستوطنين، الأمر الذي لقي إدانات عربية وإسلامية ودولية.
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