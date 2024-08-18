العالم اليوم - ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة الى 40099 قتيلا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 02:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، بلغت 40099 قتيلا على الأقل.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "25 شهيدًا.. و72 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأحد.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى الإجمالي "بلغ 92609 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ونوهت الوزارة إلى أن هناك آلافا من الجثث ما زالت تحت الركام وأنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع، وأن طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ لا يمكنهم الوصول إليها.

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن ضربات إسرائيلية جديدة أودت بحياة 19 شخصا في قطاع غزة، اليوم الأحد، من بينهم 6 أطفال، وذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمنطقة في محاولة لدفع محادثات وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن الأطفال ووالدتهم قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في دير البلح بوسط القطاع. ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على الأمر حتى الآن.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر منصات إطلاق صواريخ تستخدم لاستهداف إسرائيل من مدينة خان يونس جنوب القطاع وقتل 20 مسلحا. وشهدت خان يونس معارك شرسة في الأسابيع القليلة الماضية.

وزادت وتيرة الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس والتوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزين في القطاع خلال الأيام القليلة الماضية.