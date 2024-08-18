العالم اليوم - اقتصاد إسرائيل ينمو بأقل من التوقعات مع استمرار الحرب في غزة

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد إسرائيل ينمو بأقل من التوقعات مع استمرار الحرب في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 02:18 مساءً - نما الاقتصاد الإسرائيلي بأقل من المتوقع في الربع الثاني من 2024 في استمرار لأداء متقلب بدأ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة مع حركة حماس في أكتوبر.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية، الأحد، إن تقديرا مبدئيا أظهر أن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل وحتى يونيو. ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لوكالة رويترز بنمو نسبته 4.4 بالمئة.

وتراجع الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني على أساس نصيب الفرد منه بمقدار 0.4 بالمئة.

وقادت زيادة في إنفاق المستهلكين بنسبة 12 بالمئة وفي الإنفاق الحكومي بنسبة 8.2 بالمئة النمو الإجمالي، مما عوض تراجع الصادرات بنسبة 8.3 بالمئة.

وجرى تعديل نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول بالرفع إلى 17.3 بالمئة على أساس سنوي عن تقدير سابق بلغ 14.4 بالمئة، بعد تعاف من انكماش بنسبة 20.6 بالمئة في الربع الرابع من 2023.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.