العالم اليوم - طائرة مغربية من طراز "بوينغ 737" تخرج عن مسارها بليبيريا

انتم الان تتابعون خبر طائرة مغربية من طراز "بوينغ 737" تخرج عن مسارها بليبيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 01:21 مساءً - تعرضت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، لحادث وصف بـ"الخطير"، مساء السبت، وذلك عندما خرجت عن المدرج خلال هبوطها في مطار روبرتس الدولي في ليبيريا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن حادث الطائرة التي كانت تشغل رحلة رابطة بين الدار البيضاء ومونروفيا، عاصمة ليبيريا، لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي تفاصيل الحادث، انحرفت الطائرة من طراز بوينغ 737-800 عند الهبوط عن مسارها نحو اليسار، لتخرج بذلك خارج حافة المدرج إلى منطقة عشبية موحلة قبل أن تعود إلى مسارها من جديد.

وقررت شرطة الطيران إلغاء رحلة العودة إلى مدينة الدار البيضاء، إلى حين إصلاح الأضرار.

وبالموازة مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، تمت الإشارة إلى أن الأسباب تعود إلى عاصفة جوية قوية ضربت العاصمة الليبيرية.