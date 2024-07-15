نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان الأمريكي يعلق على محاولة اغتيال ترامب وقدرات بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كبير جنرالات الولايات المتحدة، الاثنين، إنه ليس لديه سبب للشك في قدرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن على العمل كقائد أعلى للقوات المسلحة، كما أدان محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز كيو براون إن بايدن كان "منخرطا بشكل جيد" خلال اجتماعاتهما، حيث تصاعد القلق بشكل كبير في الأسابيع التي تلت الأداء الكارثي للرئيس بايدن، خلال المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة CNN بينه وبين ترامب.

وأضاف براون، متحدثا إلى شبكة CNN خلال رحلة إلى الفلبين واليابان: "لقد تمكنت، في جميع اجتماعاتي بالرئيس، من تقديم نصيحتي والانخراط مع الرئيس، هناك الكثير من الجدل حول الرئيس. أنا لا أدخل في هذا النقاش. في جميع ارتباطاتي معه، كان منخرطا بشكل جيد".

كما أدان براون محاولة اغتيال ترامب، السبت، والتي حدثت قبل وقت قصير من رحلته إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال: "ما أود أن أقوله لكم هو أنني أدين هذا العنف. هذه ليست الطريقة التي ينبغي لنا أن نعمل بها في الديمقراطية. وهذه ليست الطريقة لحل خلافاتنا".

وهذه هي الرحلة الثانية التي يقوم بها براون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ بصفته رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، بما في ذلك رحلته الأولى إلى الفلبين.

