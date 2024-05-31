الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 25 مليون يورو مساعدات للسلطة الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، صرف 25 مليون يورو مساعدات للسلطة الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيتم صرف 16 مليون يورو للأونروا.

الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

ونفذت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، كما اقتحم مستوطنون بلدة ترمسعيا، وأتلفوا أراضي في نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية، اعتقلت فجرا أربعة مواطنين من قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين.