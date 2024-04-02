العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:24 صباحاً - في الجبهة اللبنانية يبقى التصعيد سيد الموقف، فالجيش الإسرائيي يواصل غاراته على جنوبي لبنان مستهدفا حزب الله، ومعلنا أن طائراته ضربت عشرة مواقع للحزب في وقت واحد.

إسرائيل أوضحت أن القصف استهدف مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية في منطقة راشيا الفخار.

تصعيد مستمر مع مخاوف لا تهدأ من تطوره إلى حرب إقليمية واسعة، خاصة بعدما صادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط عسكرية للمراحل اللاحقة من القتال بعد أن أجرى تقييما للوضع الحالي في المنطقة الشمالية.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد خليل الحلو، خلال حواره مع غرفة الأخبار على "دوت الخليج"، على توحد المسرحيين السوري واللبناني بسبب سلسلة الضربات الإسرائيلية التي طالت العديد من المواقع والأماكن منذ أكثر من شهر بسبب وجود حزب الله في لبنان وسوريا.